커티풀코리아, 홈파티·캠핑 식탁 빛내줄 커트러리 ‘미니 디저트세트’

[아시아경제 임춘한 기자] 커트러리 브랜드 커티풀이 파티와 가족모임용 등으로 선보인 신제품 ‘미니’가 큰 인기를 끌고 있다.

디저트 세트인 미니는 고급형 ‘크롬(스텐)’, 실속형 ‘아이보리(ABS)’ 두 가지 제품이 출시됐는데 알찬 구성과 예쁜 디자인으로 주방 꾸미기를 좋아하는 주부들과 캠핑족들에게 반응이 좋다. 특히 ‘식탁 위의 오브제 커티풀’이라는 브랜드의 지향점을 반영해 군더더기 없는 모던한 케이스와 클래식한 커트러리가 조화를 이루는 제품이다.

해당 상품은 디저트 스푼과 포크가 각 6개씩 총 12개 세트로 구성돼 있다. 각 제품별 모양에 맞춰 꼽는 곳이 나누어져 있어 위생적이고 손쉽게 분리 세척이 가능하다. 미세먼지 등 외부 오염을 막을 수 있는 보관 케이스가 있어 커트러리를 더욱 깨끗하게 보관할 수 있다. 휴대 및 보관 전용 파우치가 있어 캠핑 시 편리하게 휴대가 가능한 것도 장점이다.

커티풀코리아 관계자는 "감각적인 디자인과 고급 소재로 오래 간직하고 가족이 함께 사용할 수 있는 미니 디저트 세트는 센스 있는 집들이 선물, 결혼 선물이 될 것"이라며 "집에서 손님들과 홈 파티를 즐길 때에도 식탁 위 멋진 인테리어 소품으로 활용할 수 있다"고 말했다.

