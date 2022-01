국민의힘 "MBC 김건희 7시간 통화 보도, 정치적 중립성 훼손 '부적절'"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 16일 김건희씨가 서울의소리 기자와 7시간에 걸친 통화 내용이 MBC방송을 보도된 것과 관련해 "정치적 중립성을 훼손한 것으로 대단히 부적절했다"고 비판했다.

이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 "우선 방송 내용이 지극히 사적인 대화임에도 불구하고 MBC는 공익적 목적에 부합하다고 주장하면서 불법으로 녹취된 파일을 방영하였다"고 지적했다.

그는 "반론권을 보장하겠다며 문자와 전화를 걸어 통화를 유도한 것, 또 방송 내용을 알려주지 않은 것 등으로 볼 때 실질적으로 반론권이 보장되었다고 볼 수 없다"며 "보도의 공정성의 측면에서 이재명 후보의 형수욕설 발언도 같은 수준으로 방영되어야 한다"고 했다.

다만 이 대변인은 "전화 녹음 사실을 인지하지 못한 상태에서 이루어진 사적 대화이지만 국민들께 심려를 끼쳐 드린 점 송구스럽게 생각한다"고 했다.

김씨 역시도 MBC 측에 서면답변을 통해 "국민 여러분께 송구하게 생각한다"고 언급했다.

한편 이 대변인은 "다음 주에도 (MBC에서) 추가 방영을 한다고 한다"며 "그 내용을 보고 종합적인 입장을 내놓겠다"고 했다.

