[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희씨가 미투 사건 등과 관련해 안희정 전 충청남도 지사 등을 옹호하는 발언을 했다. 미투 사건 등과 관련해서도 "돈 안챙겨주니까 터지는 것" 등의 발언을 했다.

16일 MBC방송의 ‘스트레이트’에 따르면 ‘서울의소리’ 이명수 기자와 통화에서 "안희정이 불쌍하더라"면서 "나랑 우리 아저씨는 되게 안희정 편"이라고 말했다.

안 전 지사는 과거 충남지사 시절 수행비서를 위력을 동원해 성폭행 등을 한 혐의로 유죄를 받아 현재 수감중이다.

김씨는 "보수는 챙겨주는 것은 확실하다. 그렇게 공짜로 부려먹거나 그런 일은 없다"며 "그래서 여기(보수)는 미투가 별로 안 터진다"고 했다. 이어 "미투는 다 돈을 안 챙겨주니까 터지는 게 아니냐"며 "돈은 없지 바람은 펴야 되겠지 그러니까 그런 것"이라고 했다.

