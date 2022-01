홍준표 "'김건희 7시간 통화 방송'서 조국 사건 진실 나오길 기대"

"조국 사건은 여권 차기 세력과 검찰이 합심해 만든 사건"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 16일 김건희 7시간 통화 관련 프로그램에서 "조국 사건의 진실이 나올 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "2년 전 페이스북에 조국 수사의 본질을 민주당 내 권력투쟁이라고 설파한 일이 있었다"며 "문통(문재인 대통령)이 조국을 대통령 만들기 위해 경력 쌓기로 법무부 장관에 임명하니 여권 차기 세력과 검찰이 합심, 저항해서 조국 사건을 만들었다고 주장했던 일이 있었다"라고 소개했다.

이어 "이것은 작년 경선 토론 때 TV조선 생방송 당시도 일부 지적했고 그것 때문에 어떤 경선 후보로부터 ‘조국수홍’이라는 어처구니없는 공격을 받기도 했다"면서 "그 사건이 국민에게는 공정과 정의로 포장되기는 했지만 본질적인 것은 당시 여권 내 권력 투쟁이었던 것으로 나는 아직도 그렇게 본다"고 했다.

홍 의원은 이번 국민의힘 대선후보 경선에서 젊은 유권자들의 지지를 얻어 빠른 속도로 윤석열 국민의힘 대선후보와 양강 구도를 형성했지만, 조 전 장관에 대한 처벌이 과했다는 ‘조국수홍’ 논란에 직면해 지지율 상승세가 꺾이기도 했다.

그는 "많은 오해와 아쉬움을 남긴 경선 토론이었지만 나는 내 판단이 틀리지 않았다는 것만 확인될 기회가 온다면 그 당시 경선 토론에 대한 아무런 유감이 없을 것"이라며 "혹시 오늘 밤 방영될 김건희씨 녹취록에서 조국 사건의 진실이 나올 수 있을지 기대해 본다"라고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr