110개 중소기업 제품, 국가대표 '브랜드K' 로고 달고 세계 무대로

중기부, 2022년 브랜드K 4기 제품 모집

2년간 로고 사용 권한…홍보·판촉 지원

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 우수 중소기업 제품의 판로지원을 위해 오는 17일부터 브랜드K 4기 제품을 모집한다.

브랜드K는 제품은 우수하나 인지도 부족으로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 2019년에 중기부에서 만든 국가대표 공동상표로 현재 총 190개 제품이 있다. 선정된 제품에는 로고 사용 권한을 2년간 부여하고 홍보·판촉 활동을 지원한다.

브랜드K 1기 기업인 망고슬래브(선정 제품: 네모닉라벨 프린터)는 국내외 바이어 미팅과 미국 온라인 판촉 시 브랜드K를 활용했다. 지난해 아마존을 통해 미국, 독일, 일본, 영국, 캐나다 등 8개국 수출을 본격화해 수출액이 424% 증가했다.

브랜드K 2기 기업인 한울생약(선정 제품: 리꼬 베이비 유아용 물티슈)은 선정 이후 미국 코스트코에 직접 납품을 통해 지난해 수출이 175% 증가했다.

브랜드K는 제품기술력과 해외 진출 잠재력을 보유한 중소기업을 대상으로 한다. 제품은 일반 소비자가 구매 가능한 품목으로 국내 생산이어야 하며 위탁생산일 경우 지적재산권 등을 통해 핵심기술 보유 여부를 증빙할 수 있어야 한다.

모집은 희망하는 기업이 직접 신청하는 '공개모집'과 유관기관, 민간 유통사 및 협·단체에서 추천 통한 '추천모집' 2가지 방식으로 진행된다. 선정 절차는 적격심사, 서면심사, 품평회, 실태조사, 인증서 수여 등 단계를 거쳐 최종 110여개 제품을 선정할 예정이다.

중기부는 브랜드K 전용매장을 통해 제품에 대한 홍보를 지원한다. 매장에서 제품을 보고 체험할 수 있으며 온라인 구매도 가능하다. 국내에는 코엑스 동문쪽에 설치돼 있으며 해외는 베트남 호치민에 다음달 말 개소 예정이다.

중기부 수출·판로 사업과의 연계를 통해 브랜드K 제품의 국내외 판로를 지원을 강화한다. 중소기업유통센터가 운영 중인 중소기업 정책매장에서 제품 판매를 희망하는 경우 우선 입점 지원이 가능하다. 대한민국 동행세일, 크리스마스 마켓 등 대규모 판로행사 시 홍보전시관 운영 등을 통해 판촉을 지원한다.

사업공고의 구체적 내용은 중기부 홈페이지 또는 아임스타즈 포털에서 확인이 가능하며, 참여 신청은 아임스타즈 포털을 통해 온라인으로 하면 된다.

