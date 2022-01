[아시아경제 장세희 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 57,200 전일대비 2,100 등락률 +3.81% 거래량 268,526 전일가 55,100 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 LS그룹 새 수장, 구자은 취임 일성은 '양손잡이 경영론'LS전선, 지속가능경영보고서로 美 '갤럭시 어워즈' 금상[클릭 e종목]"LS, 양호한 실적에도 주가는 낙폭 과대" close 는 자회사인 LS전선이 LS 케이블 시스템즈 아메리카(LS Cable Systems America)와 해상풍력용 케이블 납품 계약과 접속·현장 시험 용역 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 계약 기간은 2025년 2월 27일까지며, 계약 금액은 한국 돈으로 3547억원이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr