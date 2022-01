“방역물품 구매비 드립니다” … 포항시 17일부터, 최대 10만원 지급

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 포항시는 오는 17일부터 소기업·소상공인 방역 물품 지원금 접수를 시작한다.

지난해 12월 6일부터 방역패스 제도가 전면적으로 확대돼 QR코드 단말기를 구매·설치해야 하는 소기업·소상공인들이 대상이다.

방역 패스를 의무적으로 도입해야 하는 16개 업종의 소기업·소상공인들에게 업체 당 최대 10만원까지 지원한다.

지원금을 받고자 하는 소기업·소상공인들은 지난해 12월 3일 이후에 구입한 방역 물품 구매 영수증을 포항시 홈페이지를 통해 제출하면 된다.

접수 초기 신청자가 몰려 온라인 시스템 과부하가 걸릴 것을 고려해 오는 17일부터 26일까지는 신청 10부제가 시행되고, 이후 오는 27일부터 다음 달 6일까지는 번호와 상관없이 신청 가능하다.

신청 방법 및 제출 서류 등 자세한 내용은 포항시 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

이강덕 포항시장은 “이번 방역물품 지원금으로 힘든 시기를 겪고 있는 소상공인의 피해 극복과 경영난에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

