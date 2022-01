광주 붕괴사고 '건설사고대응본부' 격상…국토부 1차관 지휘

국토교통부는 광주 서구 화정동 현대아이파크 붕괴사고에 적극 대응하기 위해 국토부 1차관을 본부장으로 하는 건설사고대응본부를 꾸렸다고 13일 밝혔다.

앞서 국토부는 건설정책국장을 반장으로 사고대응반을 구성해 이번 현대아이파크 사고의 원인 조사 등을 지원해왔지만, 국민들의 불안이 커지고 구조작업도 지연되면서 건설사고대응본부로 격상했다.

건설사고대응본부는 우선 현장의 안전 확보를 위해 타워크레인과 잔여 구조물 등의 구조적 안전성을 검토한 뒤 필요한 조치에 대한 기술적 검토를 진행해 사고 수습에 집중한다.

국토부는 "사고조사위원회가 사고 원인을 철저히 조사, 규명할수 있도록 적극 지원함과 동시에 조사위 결과 등을 토대로 재발방지대책을 마련할 계획"이라고 설명했다.

건설사고대응본부는 사고 상황 종료 시까지 운영한다.

