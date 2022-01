아파트 붕괴사고 실종자 가족 "공정 속도 터무니 없이 빨랐다"

5개 층 콘크리트 타설 중 소방·창호 설비 동시 진행 주장



"다른 희생은 원치 않아…안전한 구조에 힘써달라" 당부

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 현대산업개발 신축 아파트 붕괴사고로 인한 실종자 수색이 사흘째 이어지고 있는 가운데 실종된 6명의 가족들이 대책위원회를 구성하고 이번 붕괴사고에 대해 몇 가지 의혹들을 제기했다.

실종가족대책위원회 대표 안정호(45)씨는 13일 "이번 붕괴사고 실종자 가족들이 대책위원회를 구성했다"며 내부 논의를 통해 몇가지 의혹들에 대해 언급했다.

안씨는 "보통 건설현장은 콘크리트 타설 작업이 완료된 후 창호작업과 소방설비가 이뤄지는데 이곳은 다섯 층을 지으면서 창호작업과 소방설비까지 모든게 동시에 진행됐다"며 "공사가 어마어마하게 빨리 진행됐다"고 말했다.

이어 "작업자들이 실종되기 전 가족들과 대화에서 현장에 불만이 있었다"며 "현장이 너무 춥다고 말한 적이 있다"고 전했다.

또 "실리콘 작업자 한 명의 휴대전화 신호가 가고 있고 휴대전화가 실제 켜져 있는지 기술적 오류인지는 알 수 없지만 휴대전화 벨소리를 이용해 구조작업을 해달라고 소방당국에 요청했었다"고 말했다.

더불어 "실종자 가족이 먼저 상황을 알아야 할 상황에 실종자 가족들이 자꾸 뒷전으로 밀린다"며 "제대로 된 메뉴얼 없이 흘러가는 시간만 붙들고 있는 상황이 너무 힘들다"고 호소했다.

그는 "실종자 가족의 바램은 오직 하나다"며 "우리가 자거나, 먹거나, 앉아있는 것조차 죄책감이 드는 상황이다"고 말했다.

그러면서 "구조작업으로 인해 누군가 또 희생되는 것은 원치않는다"며 "안전한 구조에 애써달라"고 덧붙였다.

