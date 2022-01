경북 상주시, ‘귀농 창업’ 최대 3억원 … 주택구입 자금 7500만원 지원 추진

귀농인·재촌 비농업인 대상, 오는 28일까지 접수

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 오는 28일까지 귀농인이 안정적으로 정착할 수 있도록 귀농 농업 창업과 주택 구입 지원사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

신청 대상은 만 65세 이하인 세대주로 농촌에 실제 거주하면서 농업에 종사하거나 계획 중인 귀농인과 농촌지역에 1년 이상 거주 해야 한다.

또 최근 5년 이내 농업에 종사하지 않은 재촌 비농업인이며, 신청 전 5년 이내 100시간 이상 귀농 및 영농 교육을 이수해야 한다.

지원 금액은 영농 기반, 농식품 제조·가공시설 신축 및 주택 구입, 신축, 증·개축 등에 사용할 수 있다.

선발 조건은 사업계획의 적정성 및 실현 가능성, 영농 정착 의욕, 융자금 상환 계획의 적절성 등 심사 기준에 따른 대상자를 선정한다.

대상자로 선정되면 농업 창업 자금은 최대 3억원, 주택 구입 및 신축 자금은 최대 7500만원까지 금리 2%로 5년 거치 10년 원금 균등 분할 상환의 융자 조건으로 지원받을 수 있다.

