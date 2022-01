순천시, 지난해 대외기관 평가 70개 부문 수상…우수 행정력 입증

시민 행복 최우선 시정운영

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시는 지난해 중앙정부, 전남도 등 총 70개 부문의 대외기관 평가에서 우수한 성적을 거둬 약 3억 2000만원의 재정 인센티브를 확보했다고 13일 밝혔다.

주요 실적으로는 일반행정 분야 ▲지속가능 교통도시 평가 대상 ▲건축행정 평가 우수상 ▲제20회 전국주민자차박람회 최우수상 ▲상반기 신속집행 우수상 ▲사회적경제 추진 우수사례 평가 우수상 ▲전남도 인구정책 평가 최우수상 등을 수상했다.

특히 한국매니페스토실천본부 주관 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가에서 A등급을 달성해 공약사업 실행력과 추진과정의 투명성을 인정받았다.

문화관광분야는 ▲비대면 안심관광지 선정 ▲2021~2022년 한국관광 100선 5회 연속 선정 ▲우수 열린 관광지 우수상 ▲2021년 장애인 평생학습도시 선정 등으로 문화관광 도시로서의 위상을 재확인했다.

보건복지 분야는 ▲기초연금 유공기관 평가 우수기관 선정 ▲지역사회통합 돌봄서비스 우수상 ▲지역사회보장계획 우수상 3관왕 달성 ▲광주·전남 암관리 사업 평가 우수상 등을 수상해 순천시의 수요자 중심의 체감형 복지정책이 높은 평가를 받았다.

이외에도 ▲국민행복민원실 재인증 ▲농산물유통·농식품업무 우수상 ▲농촌진흥사업 종합평가 우수상 ▲산림행정 종합평가 대상 ▲도시숲 우수사례 최우수 ▲시군 옥외광고업무 최우수상 등을 수상해 다양한 분야에서 고루 좋은 평가를 받았다.

지난해부터 추진해온 순천형 권분운동이 ▲참좋은 지방자치 정책대회 우수상 ▲제3회 거버넌스 지방정치대상 우수상 ▲대한민국 좋은 정책대회 최우수상을 받아 코로나19로 어려운 상황 속에서 28만 시민과 연대하고 협력해 위기 상황을 극복한 대표사례로 인정받았다.

지난 4년 동안 시는 각종 대외기관 평가에서 제8회 생산성대상 및 정보화발전 유공 대통령상 등 총 240개의 기관표창을 받았으며, 대한민국 3대 박람회인 균형발전박람회, 도시재생박람회, 평생학습박람회를 성공적으로 개최해 우수한 행정역량과 주요 사업의 성과를 입증했다.

이러한 성과는 순천시가 정부와 대외기관 정책에 적극 대응하여 다양한 분야에서 탄탄하고 수준 높은 행정력이 대외적으로 인정받은 결과이며, 전남 제1의 도시를 넘어 대한민국 행정의 아이콘으로 대두 되고 있다는 평이다.

시 관계자는 “코로나19로 힘든 여건 속에서도 시민 행복을 최우선으로 두고 다양한 정책들을 적극적으로 추진한 성과”라며 “올해에는 일상회복과 지역경제 활성화에 중점을 두고 시민이 체감하고 신뢰하는 시정운영을 위해 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

