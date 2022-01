담양군, 한파 속 '장학금·위문품' 기탁 이어져 훈훈

금성농공단지협의회, 지역인재 육성 장학금 100만 원 기탁





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 새해 혹독한 한파에도 불구하고 지역 학생들과 독거노인들을 위한 장학금·위문품 기탁이 이어지면서 지역사회에 훈풍을 불어넣고 있다.

전남 담양군은 지난 13일 금성농공단지협의회(회장 한동옥)에서 지역인재 육성을 위한 장학금 100만 원을 맡겼다고 전했다.

한동옥 회장은 “새해를 맞아 어려운 환경에서 학업에 매진하는 지역 학생들을 위해 회원들이 정성을 모았다”며 “기탁한 장학금이 학생들의 소중한 꿈을 이루는 발판이 되기를 희망한다”고 말했다.

금성농공단지협의회는 지역에서 발생한 수익금 일부를 다시 지역사회에 환원하자는 회원들의 뜻을 모아 2014년부터 장학금 전달을 시작해 누적 600만 원의 장학금을 기탁해오고 있다.

◆해송식품, 담양 창평면에 독거노인 지원 기부 물품 전달

담양 창평면은 지난 13일 나주시 소재 해송식품(대표 김현선)에서 창평면에 혼자 끼니를 챙기기 힘든 독거노인을 위해 써달라며 김 200상자를 전달했다.

해송식품은 창평체육회(창평드래곤즈 조기축구회)와의 친선경기를 인연으로 2020년 5월부터 사회적 취약계층 지원을 위한 나눔을 실천하고 있다.

해송식품 김현선 대표는 “코로나19 장기화로 모두가 어려운 상황이지만 작은 나눔으로 이러한 상황을 이겨나갔으면 좋겠다”고 말했다.

안영선 창평면장은 “창평체육회와의 인연으로 이런 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 해송식품에 감사하다”며 “임인년 한 해에도 우리 어르신들이 행복한 시간을 보내실 수 있도록 최선을 다해 모시겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr