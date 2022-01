농·특산물 ‘최대 47%’ 할인…설 준비는 ‘함평천지몰’

14일부터 내달 28일까지…300여 개 청정먹거리 판매



경품, 포인트 지급 등 풍성한 이벤트 마련





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 지난해 8월 오픈해 현재 78개 업체가 입점해 300여 개 다양한 상품을 선보이고 있는 농·특산물 쇼핑몰인 ‘함평천지몰’이 14일부터 내달 28일까지 설맞이 대규모 할인행사를 진행한다.

13일 군에 따르면 임인년 새해를 맞이해 ‘함평천지몰’에서 신선한 농·축·수산물을 최대 47% 할인된 가격에 구매할 수 있는 특별 할인행사를 한다.

함평천지몰에서는 전남 10대 고품질 브랜드 쌀로 선정된 ‘함평나비쌀’을 비롯해 한우, 장어 등 함평 지역에서 나고 자란 청정 먹거리들을 저렴한 가격에 만나 볼 수 있다.

여기에 카스테라, 김, 부각 등 실속형 선물 세트부터 한우, 장어, 전복 등 프리미엄 선물 세트까지 다양한 가격대의 설맞이 선물 세트도 마련돼 있어 소비자들의 명절 선물 고민을 덜어줄 것으로 기대된다.

구매 고객을 위한 풍성한 이벤트도 진행된다.

신규 회원에게는 3000원 할인 쿠폰이 지급되며, 행사 기간 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품과 포인트도 지급된다.

군 관계자는 “공기 좋고 물 맑은 ‘청정함평’에서 나고 자란 우수 농·특산물을 합리적인 가격에 만나 볼 수 있는 좋은 기회”라며 “아울러 올 한해도 지역 농특산물 판매 촉진을 위해 다양한 시책들을 발굴·추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, ‘함평천지몰’은 소비자들이 함평군에서 생산된 우수 농·특산물을 온라인으로 손쉽게 구매할 수 있도록 마련된 전자상거래 장터이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr