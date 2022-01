'TIGER 차이나과창판STAR50 ETF' 신규상장 이벤트

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용은 신규 상장하는 'TIGER 차이나과창판STAR50 상장지수펀드(ETF)' 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

TIGER 차이나과창판STAR50 ETF는 중국판 나스닥인 '과창판'에 투자하는 상품이다. STAR50 지수를 추종한다. TIGER 차이나과창판STAR50 ETF 최초 설정규모는 2,810억원 규모다. 이는 전세계 중국 외 지역에 상장돼 거래되는 STAR50 추종 ETF 중 가장 큰 규모다.

거래이벤트는 13일부터 다음달 11일까지 대신증권과 유진투자증권에서 진행된다. 이벤트 기간 중 TIGER 차이나과창판STAR50 ETF 거래고객을 대상으로 대신증권은 일간 3억원 이상 거래고객 상위 10명에게, 유진투자증권은 일간 3억5000만원 이상 거래고객 상위 5명에게 각각 문화상품권 5만원을 증정한다. 자세한 내용은 각 증권사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

