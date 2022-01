카페베네, 설향 딸기 활용 신메뉴 5종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 카페베네가 생딸기를 활용한 신메뉴 5종을 출시했다고 13일 밝혔다.

신메뉴는 ▲생딸기 주스 ▲생딸기 라떼 ▲딸기 쿠키앤크림 프라페노 구성의 음료 3종과 ▲생딸기 순우유 케이크 ▲생딸기 초콜릿 케이크로 구성된 케이크 2종이다.

생딸기 주스는 국내산 설향 생딸기를 듬뿍 넣어 신선하고 새콤달콤한 맛이 특징이다. 생딸기 라떼는 제철 생딸기를 가득 담아 더 진한 딸기의 맛을 부드러운 우유와 함께 즐길 수 있다. 딸기 쿠키앤크림 프라페노는 상큼한 딸기와 바삭하고 달콤한 쿠키앤크림이 조화를 이루는 아이스 블렌디드 음료다.

생딸기 순우유 케이크는 부드럽고 진한 우유 크림의 풍미와 함께 신선한 설향 딸기가 듬뿍 올라가 상큼 달콤한 맛을 즐길 수 있다. 생딸기 초콜릿 케이크는 초코칩이 씹히는 진한 초콜릿 크림과 새콤달콤한 딸기 크림이 레이어드 돼 풍부한 맛을 선사한다.

케이크 2종은 부담 없는 미니 홀케이크로 출시돼 혼자 혹은 둘이서 즐기는 홈카페와 홈파티에도 적합하다. 빈틈없이 가득 올라간 생딸기로 가성비와 가심비를 모두 잡은 것이 특징이다.

