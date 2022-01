"운전자 과실", "외벽 부실"… 부산 택시추락 당시 속도, 시속 70km 추정

[아시아경제 나예은 기자] 지난해 부산의 한 대형마트 5층 주차장에서 도로로 추락해 7명의 사상자를 낸 택시는 당시 시속 70km의 속도였던 것으로 나타났다.

앞서 지난해 12월30일 한 택시가 부산 연제구의 한 대형마트 주차장 5층 외벽을 뚫고 신호대기 중인 차량을 덮쳤다. 이 사고로 운전사가 숨지고 신호대기 차량에 탄 운전자와 탑승자 5명, 부서진 외벽 파편 등에 맞은 행인 2명 등이 부상을 당했다.

부산 연제경찰서는 11일 국립과학수사연구원(국과수)과 사고 택시를 정밀감식한 결과 해당 택시가 시속 70km의 속도였던 것을 확인했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 택시는 대형마트 5층 주차장에서 출발 후 3초 정도 서행하다가 이후 3∼4초가량 빠르게 진행하면서 출구 쪽으로 꺾지 못하고 직진해 벽을 뚫고 아래로 추락했다.

경찰은 "추락으로 택시 전면부가 너무 많이 파손됐고 엔진 화재도 발생해 차량 결함을 확인하기 쉽지 않은 상태였다"고 밝혔다.

국과수는 자동차 데이터 기록 장치(EDR)를 정밀 분석해 엑셀러레이터, 브레이크 작동 등 택시 운전사 대처 상황을 중점적으로 확인할 예정이다. 이와 별도로 숨진 택시 운전사의 약물 감정도 진행 중이다.

경찰 관계자는 "정확한 건 감식 결과가 나와봐야 알겠지만, 급발진 등 차량 결함 가능성은 낮은 것으로 보인다"며 "정밀 감정 보고서는 약 2주 후에 나올 예정"이라고 전했다.

지난 6일 택시기사의 유족은 대형마트 주차장 외벽이 사고를 키웠다며 청와대 국민청원을 제기했다. 사망한 택시기사의 자녀라고 밝힌 청원인 A씨는 "이번 사고 때문에 심리적, 물질적으로 피해를 입은 피해자분들께 유족을 대표해 진심으로 죄송하고 안타까운 마음을 전해 드린다"고 운을 뗐다.

이어 "건장한 성인이 발로 차도 쓰러질 정도의 강도로밖에 보이지 않는 주차장벽. 하루에도 수많은 이용객이 드나드는 다중이용시설(대형마트)에 어떻게 이렇게 허술한 상태로 건물 준공이 날 수 있는지 놀라울 따름"이라고 지적했다.

또 "주차장법 시행규칙을 보면 2t 차량이 시속 20km 속도로 정면충돌해도 견디는 구조물을 설치해야 한다는 규정이 있으나 대형마트가 허술한 외벽을 내버려 둔 것은 책임 회피"라고 덧붙였다.

한편 일각에서는 해당 사건이 차량의 급발진으로 인한 게 아니냐는 의견도 나오고 있다. 한 누리꾼은 "출발 후 3초 안에 70km를 달렸으면 급발진 가능성도 있다"고 주장했다.

