尹 '北선제타격' 발언에 민주당·정의당 맹비난 "외교안보가 전쟁놀이냐"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당과 정의당이 11일 북한의 핵미사일 도발 대응 방안으로 '선제타격'을 언급한 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "외교안보가 전쟁놀이인가"라며 맹비난했다.

이날 오후 정의당은 브리핑을 통해 "윤 후보의 발언은 북한의 미사일 발사에 대한 대응으로 전쟁도 불사하겠다는 위험천만한 발언"이라고 비판했다.

김창인 정의당 선대위 대변인은 이날 오전 윤 후보가 신년기자회견 일문일답에서 북한 미사일 발사에 대한 질문에 "킬체인 선제타격밖에는 막을 방법이 없다"고 답한 것을 두고, "킬체인은 이명박-박근혜 정부를 거치면서, 국방부가 북한의 핵과 대량살상무기 위협에 대응하기 위한 핵심 전략으로 내세웠던 '한국형 3축 체계' 중 1축"이라면서 "북한의 핵·미사일 발사 징후를 탐지해 선제 타격한다는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "제 1야당의 대선 후보가 북한을 선제공격할 수 있다고 공공연히 선언한 것"이라며 "감정적이고 즉흥적으로 외교문제에 대해 발언하고 있다"고 지적했다.

이어 "대선후보의 무게감이라고는 찾아볼 수 없는, 철모르고 무책임한 발언"이라면서 "외교안보는 전쟁놀이가 아니다"라고 질타했다.

더불어민주당도 윤 후보 비판에 가세했다.

최지은 민주당 선대위 대변인은 오후 브리핑을 통해 "국내외를 막론해 이처럼 공개적, 직접적으로 대북 선제타격론을 거론한 지도자는 없었다"면서 "남북한이 대치하고 있는 한반도 전장에서 대북 선제타격은 국지적으로 끝나지 않고 전면전으로 확산할 가능성이 높은 극히 위험한 시나리오"라고 경계했다.

또한 "국민 모두를 위기에 처하게 할 수 있는 발언"이라며 "정치 지도자로서 자신이 초래한 위험한 발언을 즉시 취소하기 바란다"고 말했다.

윤호중 민주당 원내대표도 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에서 "대단히 심각한 인식 수준에 대해 놀라지 않을 수 없다"고 비판했다. 그는 "국민 불안을 끼치지 말고 대한민국에 대한 애국심이 있다면 우리 국민들을, 7000만 민족을 전쟁으로 끌고 가는 발언은 취소해야 마땅하다"고 강조했다.

