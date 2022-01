전용기 "진중권, '尹 스피커'로 전락…멸공 비판도 자유인데 왜 흥분?"

진중권 "'멸공' 사용할 권리 빼앗아도 되나"

전용기 "무리한 감싸기 어이없어"

[아시아경제 강주희 기자] 전용기 더불어민주당 선거대책위원회 대변인이 정치권으로 확산한 이른바 '멸공(滅共)' 논란 관련 여권을 비판한 진중권 전 동양대 교수를 '윤석열 스피커'로 전락했다고 비난했다.

전 대변인은 11일 페이스북에 올린 글에서 "진중권이라면 당연히 멸공이라는 단어를 희화화하고 구시대 유물을 끄집어내는 행위에 일침을 가할 거라 생각했는데, 생각지도 못한 무리한 감싸기에 어이가 없다"며 이같이 말했다.

이어 "진 전 교수 말씀대로 멸공에 대한 불매든, 비판이든 이야길 하는 것은 개인의 자유인데 뭐 그리 흥분하시는지 이해가 안 된다"라며 "눈살을 찌푸리게 할 만큼 '윤석열 스피커'로 전락한 것 같아서 그저 안타까울 뿐"이라고 힐난했다.

앞서 진 전 교수는 페이스북을 통해 멸공 논란 관련, "그 단어가 마음에 안 든다고 그 낱말을 사용할 타인의 권리를 빼앗아도 되는가. 마음에 안 들면 그냥 '난 동의하지 않는다' 혹은 '난 그 표현을 좋아하지 않는다'고 하면 될 것을"이라고 지적했다. 정용진 신세계그룹 부회장의 '멸공' 발언 논란이 정치권으로 확산하고, 일부 여권 인사들이 정 부회장을 비판하며 '불매운동'까지 선언한 것을 비판한 것이다.

진 전 교수는 "한 개인이 농담 한마디 한 것을 확대해석해 억지 명분을 만들어 상대를 공격하는, 저 속 들여다보이는 80년대 운동권 수작에 호응하는 명분 깡패들이 이렇게 많다니"라며 "과거에 6·25가 했던 역할을 이제는 민주화 운동이 하는 듯. 고작 이 꼴 보려고 운동했냐. 너희들이 대중가요 검열하고 음반 뒤에 건전가요 끼워 넣던 박정희, 전두환이랑 뭐가 다르냐"고 질타했다.

그러면서 "꼭 발광해야 한다면 진작 했어야지"라며 "그러는 너희들은 훈련소에서 '멸공의 횃불' 안 불렀나. 진심으로 그게 그렇게 심각한 문제라고 생각한다면 지금이라도 군가 목록에서 그 노래 없애자고 하라"라고 꼬집었다.

