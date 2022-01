윤석열 "만원버스·지하철 '방역패스' 미적용, 마트·백화점만 적용 이해 안 돼"

"정부 방역 정책 비과학적이고 무리"

데이터 기반 '환기 등급제' 도입해야

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 11일 "지금 정부의 방역 정책은 비과학적이고 무리한 측면이 많다"고 지적하며 실내 공간 크기, 시설의 환기 수준을 반영한 '환기 등급제'가 필요하다고 주장했다.

윤 후보는 이날 국민의힘 코로나위기대응위원회가 주최한 한 코로나19 실내공기 과학적 방역관리 방안과 대안 모색 토론회에 참석해 "어제부터 생필품 판매 시설에 방역패스 확대 적용이 시작됐다"면서 "미접종자의 감염 위험을 줄이고 일상 회복을 앞당기라는 취지를 이해 못할 바는 아니지만 기본권을 제한하는 조치는 타당한 근거가 있어야 하는데 지금 정부의 방역 정책은 과학적 분석이나 역학 자료를 바탕으로 하고 있지 않다"고 말했다.

그러면서 "지난 주 출근길 지하철도 타고 마트에서 장도 봤는데 사람들이 많아서 움직이기도 어려운 만원 버스, 지하철은 방역패스 적용을 받지 않으면서 시간대에 따라 다르지만 비교적 사람의 간격이 여유로운 마트, 백화점은 방역패스를 적용한다는 게 이해가 가지 않았다"고 했다.

이어 윤 후보는 "모든 방역은 실내 오로지 데이터에 기반한 과학 정책이어야 한다"고 강조하며 실내에 대한 출입 여부나 수준 결정에 있어서는 실내 공간의 크기, 해당 시설의 환기 수준 등이 반영돼야 한다고 밝혔다. 그는 "지금이라도 시설 별로 체계적인 환기 등급제 적용이 검토돼야 한다"며 "국공립 기관부터 우선 적용하고 민간시설의 경우 중앙정부와 지자체가 기준을 마련할 필요가 있다"고 덧붙였다.

또 "요양병원, 요양시설 등 고위험 시설이나 소상공인업장의 경우 환기 수준 자체를 높일 수 있도록 실내 바이러스 저감 장치에 대한 정부의 별도 지원이 반드시 필요하다"며 "이는 코로나만이 아닌 언제 발생할 지 모르는 또 다른 바이러스에 대비할 수 있는 지속 가능한 정책"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr