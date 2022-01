"스타벅스 불매" vs "용진이 형 믿는다" 소비자 갈등으로 번진 '멸공' 논란

정용진 멸공에 스타벅스 등 신세계 계열사 불매운동

윤석열 이어 나경원, 김연주까지…'멸공' 릴레이

민주당 "색깔론으로 재미 본 기득권 카르텔의 극우 동맹"

"갑니다! 삽니다!" 불매 반대 의견도

[아시아경제 한승곤 기자] "갑니다! 삽니다!" , "불매운동 합시다! 가지 않습니다!"

정용진 신세계 부회장이 쏘아 올린 '멸공' 논란이 이마트와 스타벅스 등 불매운동으로 번질지 관심이 쏠리고 있다. 반면 일각에서는 불매운동에 반대하는 목소리도 내고 있어, 멸공을 둘러싼 소위 '소비 갈등'이 일어나고 있다.

11일 오전 정 부회장은 온라인상에서 공유되고 있는 본인과 신세계그룹 계열사에 대한 불매운동 관련 이미지를 자신의 인스타그램에 올렸다. 이어 "업무에 참고하시기 바랍니다"라고 적었다. 정 부회장이 공개한 이미지는 2019년 일본 불매운동 당시 '노재팬' 포스터를 모방한 것으로 보인다.

이는 사실상 신세계에 대한 불매운동을 하자는 취지의 내용이 담긴 이미지로, 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산하고 있다. 일부 누리꾼들 사이에서는 이마트, 스타벅스, 노브랜드 등 신세계 계열사 리스트를 올리며 이용하지 말자는 강한 성토가 이어지고 있다.

한 누리꾼은 "스타벅스? 안 가면 그만이다"라며 "다른 매장을 갑시다"라고 목소리를 높였다. 또 다른 네티즌은 "멸공이라는 말은 할 수 있는데, 자신의 위치를 망각한 것 같다"며 "수많은 직원들은 밥줄을 쥐고 있는 것 아니냐"라고 지적했다.

이런 가운데 또 다른 커뮤니티에서는 불매운동에 반대하는 목소리도 나온다. 이날 오전 1시10분 에펨코리아에는 '난 용진이형 믿어! 바이콧 멸공!!'이라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 "30대 연평도 포격, 서해교전 당해봤으면 멸공해야지"라며 스타벅스 등 신세계 계열사 이용과 소비를 독려하고 나섰다.

멸공 논란은 지난해 11월 정 부회장이 "난 공산당이 싫어요"라는 내용이 담긴 게시글을 올리면서 시작됐다. 정 부회장은 이 게시물이 이슈가 되자 계속해서 멸공 관련 게시물을 올렸다. 그 과정에서 특히 멸공 논란이 확산한 것은 지난 6일 정 부회장이 자신의 인스타그램에 시진핑 중국 국가주석 사진이 들어간 기사와 함께 '멸공', '방공방첩', '승공통일' 등 해시태그를 달면서 부터다.

이에 앞서 정 부회장은 5일 숙취해소제 사진과 함께 "끝까지 살아남을 테다 #멸공!"이라는 게시물을 올렸다가 게시물이 폭력 및 선동에 관한 가이드라인을 위반했다는 이유로 삭제된 바 있다. 그러자 정 부회장은 "난 공산주의가 싫다" "이게 왜 폭력 선동이냐"고 공개적으로 이의 제기를 했다.

이후 윤석열 국민의힘 대선 후보가 지난 8일 이마트를 찾아 멸공을 연상시키는 멸치와 콩을 구입한 사진을 자신의 페이스북에 올리면서 정치권으로 논란이 확산했다.

이어 나경원 전 의원도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이마트에서 멸치와 콩을 카트에 담는 사진을 올렸다. 그는 "이마트에서 멸치, 약콩, 자유시간(초코바) 그리고 야식거리 국물떡볶이까지 (샀다)"라며 "공산당이 싫어요가 논란이 되는 나라는 공산주의국가밖에 없을 텐데. 멸공! 자유!"라고 글을 남겼다.

국민의힘 이재명비리국민검증 특위 위원장인 김진태 전 의원과 김연주 국민의힘 상근부대변인도 이에 동참했다. 김 전 의원은 SNS에 "정 부회장이 멸공이라고 했다고 시끄러운가 보다"라며 "이분 대단한 분"이라고 썼다.

이어 "윤 후보는 이마트에서 멸치+콩을 구입했다. 저도 오랜만에 한번 외쳐보고 싶다"면서 "다 함께 '멸공캠페인 어떨까"라고 적었다. 김 상근부대변인도 이마트에서 장을 보는 영상을 SNS에 올리며 "주말엔 달파멸콩"이라고 썼다.

이와 관련해 더불어민주당은 10일 "색깔론으로 재미 본 기득권 카르텔의 극우 동맹", "시대 퇴행적 놀이"라고 총공세에 나섰다.

송영길 민주당 대표는 이날 오전 당사에서 중앙선거대책위원회 회의를 주재하고 "윤 후보는 이준석 대표의 아바타가 아니라 본인이 자신의 목소리로 국정철학을 가지고 공약을 밝히고 스스로 이재명 민주당 후보와 토론하는 자주적 모습을 보이라"고 촉구했다.

김용민 최고위원도 "멸공은 공산주의자를 다 없어지게 한다는 뜻으로, 반공과 차원이 다르다"며 "윤 후보가 여수멸치를 든 것은 개 사과와 같은 발상"이라고 했다.

한편 정 부회장은 전날 유가증권시장에서는 신세계 주가가 전 거래일보다 6.80% 하락하자 앞으로 멸공이라는 단어를 쓰지 않겠다고 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr