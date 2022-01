“건강한 생태계서 창원 도약” … 창원시·넷 제로 2050 기후재단 업무협약 맺어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 11일 외교부 소관 비영리법인인 ‘넷 제로 2050 기후재단’과 지속 가능한 탄소중립사회 실현을 위한 업무협약을 맺었다.

Net Zero(넷 제로=탄소중립) 재단은 기후위기 선제 대응과 탄소중립 달성을 위한 정책개발과 제언, 국내외 학계, 연구소와의 연대협력을 위해 2021년 2월 설립된 비영리법인이다.

이번 협약은 정책개발과 제언 등 인적 인프라를 갖춘 기후재단과 스마트그린산단, 친환경 수소 산업, 공장 지붕 태양광 보급확산을 추진하고 있는 창원시가 협력하기 위해 추진됐다.

주요 사항으로는 기후위기 대응을 위한 정보의 교류 및 상호협력, 지역공동사업 협력, 기후·환경·에너지 관련 실천 행동 참여, 지역 내 각 기관과의 협력, 교류, 캠페인을 통한 공익적 활동이다.

장대식 이사장은 “기후위기는 속도감 있게 다가오고 있어 모두가 행동할 시간이다”며 “창원의 수소산업 선도적 리더, 공무원의 종이타월 사용중단 등의 사례를 국내외에 알리는 역할을 하겠으며 이번 협약으로 양 기관의 포용적 기후 위기 극복 성과를 기대한다”고 말했다.

허성무 시장은 “탄소중립의 핵심은 에너지 사용을 줄이고, 깨끗한 에너지로 전환해 가는 것”이라며 “건강한 생태계 안에서 창원경제 대도약으로 지속 가능한 발전을 해나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr