광주 서구, 17일부터 ‘일상회복지원금’ 신청

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 오는 17일부터 광주광역시 시민 1인당 10만원을 지급하는 ‘일상회복지원금’을 신청을 받는다고 11일 밝혔다.

지급대상은 지난해 12월 1일 기준으로 광주에 주민등록을 둔 주민과 등록외국인, 외국국적의 동포로 서구에서는 29만3392명이 해당된다.

특히 신생아에 대해서도 기준시점 현재 부 또는 모가 지급대상이며, 신청기간 내에 출생신고를 하거나 출생증명서를 제출한 경우에도 신청이 가능하다.

서구는 지난 7일 기초수급자 1만6528명에 대해 지급을 마쳤으며 오는 17일부터는 신용·체크카드 충전과 선불형 상생카드 지급 신청을 받는다.

카드충전은 내달 18일까지 홈페이지를 통해 온라인 포인트 충전하고, 상생카드 신청은 내달 28일까지 지급기준일 당시 거주지 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

신청 접수 첫 주인 오는 17일부터 21일까지는 혼잡을 피하기 위해 온·오프라인 모두 출생년도 끝자리를 기준으로 5부제를 시행한다.

서구 관계자는 “코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 지역경제를 살리고 지친 시민들에게 작게나마 위로가 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr