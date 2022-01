카이스트, 주요 대선 후보 과학기술정책 검증 나선다

18일부터 3일간 공약 토론회 및 토크쇼 진행

[아시아경제 김봉수 기자] 카이스트(KAIST)가 주요 대선 후보 및 캠프 인사들을 초청해 과학 정책을 비교 검증한다.

카이스트 과학기술정책대학원은 오는 18일부터 3일간 20대 대선 후보 및 캠프 주요 인사를 초청해 과학정책을 비교·검증하는 '과학기술혁신 공약 토론회 및 청년과학기술인과의 토크쇼'를 진행한다고 11일 밝혔다. 카이스트는 2017년 19대 대선을 앞두고서도 ‘대선 캠프와의 과학정책 대화’를 진행한 적이 있다.

카이스트 측은 "과학기술은 국가의 미래를 담보하는 중요한 분야지만, 과학기술 현장의 목소리를 담은 정책 논의가 20대 대선 정국에서 실종되고 있어 대선후보들과의 토론회를 준비했다"라고 개최 배경을 설명했다.

18일 오후 2시 정의당 심상정 후보를 시작으로 국민의당 안철수 후보, 새로운물결 김동연 후보가 각각 직접 참여한다. 국민의힘에서는 윤석열 후보를 대신해 원희룡 정책본부장이 참석하며, 더불어민주당 이재명 후보 측도 조만간 참여자를 확정할 예정이다.

주요 토로 주제는 ▲기후위기·디지털전환·팬데믹 등 글로벌 도전과 과학기술 역할 ▲과학기술 중심 국정운영 ▲공정한 혁신과 기술 윤리 ▲지방소멸 시대 비수도권 과학기술 활성화 ▲기초 및 거대과학 진흥 원칙 ▲청년·여성·외국인 과학기술인 지원 등이다. 학계·시민단체·언론·출연연 등에 소속된 패널이 참여해 과학기술에 대한 후보자들의 비전과 정책을 살펴본다.

토론 후에는 이공계 학부 및 대학원생·박사후연구원·비정규직 연구원·청년 창업가 등 다양한 청년 과학기술인과 자유로운 대화를 나누는 토크쇼도 열린다.

한편 카이스트는 첫날인 18일 오전 10시 사전 행사를 통해 ‘대통령을 위한 열 가지 과학 질문’을 소개한다. 이어, 과실연이 ‘20대 대선 과학기술공약 비교’를, 변화를꿈꾸는과학기술인네트워크(ESC)가 ‘제20대 대선 후보에게 묻습니다’ 등을 발표한 후 한국과학기자협회 이영완 회장과 연총 이석훈 회장이 참여하는 토론을 진행한다. 열 가지 과학 질문은 카이스트 교수진과 학생들이 온라인 소그룹 토의를 진행하며 도출한 의제들이다. ‘시급함’, ‘포용과 평등’, ‘사회기술적 상상력’ 등 세 가지 핵심어로 아우를 수 있는 우리 사회의 과학기술 현안들을 담아냈다.

전치형 카이스트 과학기술정책대학원장은 “차기 대통령이 과학기술과 한국 사회의 관계에 대한 담대하고도 합리적인 철학을 보여주길 바라는 마음으로 이번 작업을 진행했다”며 “이 열 가지 과학 질문이 제20대 대통령 선거를 통해 논의되는 과정에서 과학기술정책의 폭을 넓히고 깊이를 더하는 계기가 되기를 바란다”라고 말했다.

이번 행사는 카이스트 유튜브 채널을 통해 실시간으로 시청할 수 있다.

