'우려'→'강한 유감'…北 새해 미사일 도발에 수위 높인 정부(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 새해 들어 두 번째 미사일을 발사한 북한에 대해 정부가 '강한 유감'을 표명하며 대응 조치를 강구키로 했다.

정부는 11일 오전 8시 50분부터 9시 40분까지 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 긴급회의를 열고 북한의 탄도미사일 추정 발사체 관련 논의를 진행했다.

NSC 상임위원들은 발사체에 대해 원인철 합참의장으로부터 관련 상황과 군의 대비태세를 보고받은 뒤 안보 상황을 점검하고 대응 방안을 협의했다.

위원들은 먼저 북한이 연초부터 연속적으로 미사일을 시험 발사한 의도를 분석하고, 정세 안정이 매우 긴요한 시기에 이루어진 이번 발사에 대해 강한 유감을 표명했다.

지난 5일 북한의 첫 미사일 발사 당시 NSC 상임위가 '우려'를 표명하는 데 그친 것을 감안하면 이번에 한층 수위가 높아진 것이다.

NSC 상임위원들은 한미 간 긴밀한 공조 하에 발사체의 세부 제원에 대해 정밀 분석하는 한편, 북한의 관련 후속 동향을 보다 면밀히 주시하면서 필요한 대응 조치를 강구해 나가기로 했다. 아울러 북한이 한반도의 평화와 안정을 바라는 국제사회의 기대에 부응해 대화 재개와 협력에 조속히 호응해 나올 것을 촉구했다.

상임위에는 서훈 국가안보실장, 유영민 대통령비서실장, 정의용 외교부 장관, 이인영 통일부 장관, 서욱 국방부 장관, 박지원 국가정보원장, 구윤철 국무조정실장, 원인철 합참의장, 서주석·김형진 국가안보실 1·2차장, 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장 등이 참석했다.

