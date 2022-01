GC녹십자 '비맥스 시리즈', 연간 매출 500억 돌파

[아시아경제 이춘희 기자] GC녹십자의 고함량 비타민B 복합제 '비맥스'가 연간 매출 500억원 고지를 넘어서면서 성장세를 이어가고 있다.

GC녹십자는 비맥스의 지난해 매출이 500억원을 돌파했다고 11일 밝혔다. 2017년 매출 100억을 달성한 비맥스는 이후 매년 50%씩 가파른 성장을 이어오고 있다.

회사 측은 비맥스의 우수한 제품력 외에도 세대·성별에 따른 7종의 비맥스 시리즈 맞춤형 라인업이 이번 성장을 견인했다고 설명했다. 특히 이 중 가장 성장을 견인하고 있는 대표 제품은 ‘비맥스 메타’다. 비맥스 메타는 생체 이용률이 높은 활성비타민B군과 더불어 현대인에 필수적인 비타민 10여종, 각종 미네랄이 적절히 배합돼 만성 피로회복과 체력저하 개선에 효과적인 제품이다. 이에 더해 지난해 출시된 ‘비맥스 메타비’는 뇌혈관 장벽을 통과하는 ‘비스벤티아민’의 함량을 높여 뇌의 에너지 대사 활성화 효과를 한층 끌어올렸다.

이외에도 ▲활성비타민과 미네랄이 고르게 포함된 ‘비맥스 액티브’와 ‘비맥스 골드’ ▲항산화 성분을 보강한 여성용 제품 ‘비맥스 비비’ ▲생약 성분이 포함돼 장년층 기력 회복에 도움이 되는 ‘비맥스 에버’ ▲고함량 마그네슘 함유로 근육경련 및 혈액순환에 효과적인 ‘비맥스 엠지액티브’ 등의 라인업을 갖춰 소비자의 필요에 맞는 제품 선택이 가능하다.

이원재 GC녹십자 브랜드매니저는 “코로나19의 장기화에 따라 우수한 제품력을 갖춘 비맥스가 소비자에게 큰 사랑을 받았다”며 “지속적인 품질 강화로 비타민B군 대표 제품으로 성장할 것”이라고 말했다.

