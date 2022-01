"생산성 2위 현대차 몽고메리 공장…비결은 美인센티브 정책·노동 유연성"

[아시아경제 이기민 기자] 미국 앨라배마에 있는 현대자동차 몽고메리 공장이 전 세계 자동차 공장 가운데 생산성 2위를 차지한 것으로 나타났다. 각종 인센티브와 노동 유연성을 바탕으로 세계에서 손꼽히는 자동차 생산 능력을 갖춘 공장으로 성장한 것으로, 국내 자동차 제조공장들도 살아남기 위해 정부의 세제 및 기술 지원 뿐만 아니라 시장 상황에 능동적으로 대응하기 위한 노동·생산 유연성이 보장돼야 한다는 지적이 나온다.

11일 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 현대차 몽고메리 공장은 미국 컨설팅 업체 올리버 와이만이 조사한 2021년 자동차공장 생산성 평가에서 1대당 생산시간 24.02시간으로, 전 세계에선 PSA 소초공장(21.93시간)에 이은 2위, 북미에선 1위를 기록했다. 이는 높은 자동화율뿐만 아니라 노동유연성과 인센티브 정책이 영향을 미친 것으로 평가된다.

특히 앨라배마주의 현지 인력지원기업을 통한 자유로운 비정규직 고용과 파견근로 등 노동유연성 확보로 생산성을 극대화한 것으로 나타났다. 현대차 몽고메리 공장은 현재 5개 차종별 생산을 반도체 수급이나 시장 수요 변화에 맞춰 탄력 조정하기 위해 총 근로자 가운데 7~8%를 다양한 인력지원기업에서 충원하고 있다. 이는 차종별 생산량 조정 시 노조와의 협의를 일반화하고 있는 한국과는 대비된다.

미국 주정부의 파격적인 인센티브 정책도 생산성 향상에 한몫했다. 미국 주 정부는 기업들이 투자 단행 시 세금 면제나 감면 정책을 과감히 펼치고 있다. 또 코로나19로 인한 외국인 인력 유입 축소, 최근 최저임금보다 높은 실업급여 책정으로 인해 기업들이 인력수급에 어려움을 겪자 주 정부 훈련센터를 통한 교육 훈련과 인력 지원 등을 적극적으로 펼치고 있다.

김의성 현대차 앨라배마 몽고메리 공장 법인장은 이와 관련, 최근 방문한 정만기 KAMA 회장과의 간담회에서 "신규 투자 시점엔 미국 정부가 무상에 가까운 토지 제공과 세제지원 등 인센티브를 제공했다"며 "추가투자 때도 주 정부 중심의 세금 면제나 감면은 물론 기업운영 단계에서도 훈련센터 운영을 통해 교육훈련을 직접 담당하면서 지원하고 있다"고 설명했다.

정 회장은 "기업들의 국내투자를 이끌어 내기 위해선 외국과 동등한 기업여건 조성이 필요하다"며 "신규, 추가 투자를 구별하지 않고 적극적인 세제지원정책을 펼치면서도 인력, 기술지원 등 운영단계에서도 최소한 외국과 동등한 여건 마련에 관심을 가져야 할 것"이라고 말했다. 이어 "코로나19 이후 변화된 세계 시장에서 살아남기 위해선 스마트공장, 전기동력차, 자율주행차 도입 확산이 필요하지만 더욱 중요한 것은 시장변화에 대한 유연생산"이라며 "우리 기업들이 시장여건 변화에 능동적으로 대응하기 위한 생산유연성을 발휘할 수 있도록 비정규직과 파견근로 활용을 합법화함은 물론 이를 적극 활용할 수 있도록 정부가 지원을 강화해야 할 것"이라고 강조했다.

