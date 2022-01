오리온, 설 맞이 온라인 전용 한정판 ‘2022 새해 흥!하자’ 선물세트 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 다가오는 설 명절을 맞아 온라인 전용 한정판 ‘2022 새해 흥!하자’ 선물세트를 출시했다고 11일 밝혔다.

'2022 새해 흥!하자' 선물세트는 범띠 해에 출시된 대표 과자인 ‘초코파이情’을 비롯해 ‘호떡품은 참붕어빵’, ‘포도알맹이’ 등 8종을 담았다. 임인년 호랑이 해를 맞아 포장에는 호랑이 캐릭터와 ‘情’을 새긴 빨간색 복 주머니를 디자인해 설 분위기를 살렸다.

이번 선물세트는 3000박스 한정으로 쿠팡, G마켓, SSG 닷컴 등 온라인 채널에서 구입할 수 있다. 카카오톡 선물하기로 가족, 친구 등에게도 선물할 수도 있다. 무작위로 들어 있는 황금 딱지를 찾아 인스타그램에 인증하면 오리온의 인기 과자들을 상품으로 받을 수 있는 ‘황금딱지를 찾아라’ 이벤트도 진행할 계획이다.

한편 오리온은 다양한 온라인 전용 상품들을 선보이고 있다. 오리온 인기 과자들로 구성한 ‘간식이필요해 3종(모두의 간식, 초코가 필요해, 입이 심심해)’, 간편하게 에너지를 충전할 수 있도록 바 제품을 담은 ‘든든하게 힘내바’, 닥터유 제품으로 구성된 ‘닥터유 홈트간식’, 과자 한 상자로 생일파티를 즐길 수 있는 ‘생일파티팩’ 등을 판매 중이다.

오리온 관계자는 “코로나 상황에서도 사랑하는 사람들에게 마음을 담은 선물을 전할 수 있도록 흥!하자 선물세트를 출시했다”며 “올해에도 언택트 시대에 적합한 다양한 시즌별 온라인 전용 상품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

