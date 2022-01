[아시아경제 유병돈 기자] 서울의 한 부동산 분양업 합숙소를 탈출했다 끌려와 7층에서 떨어진 20대가 중태에 빠졌다.

서울 강서경찰서는 9일 오전 10시께 강서구의 한 빌라에서 20대 남성 A씨가 떨어져 의식불명 상태에 빠졌다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 몇 달 전 이 건물 7층에 있는 '부동산 분양업' 합숙소를 탈출했다가 이날 새벽 이 빌라에서 함께 살았던 4명에게 다시 붙잡혀 온 것으로 알려졌다.

경찰은 동거인 4명을 체포·감금죄 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다.

해당 빌라에는 부동산 분양업을 하는 7~8명이 함께 살고 있던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "이들이 무슨 일을 했고 왜 A씨를 강제로 다시 끌고 왔는지 등 자세한 경위를 파악하고 있다"고 말했다.

