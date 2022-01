'연일 최다 확진자 기록' 광주시 특별방역대책 시행

11일부터 24일까지 요양병원 등 취약시설 방역 강화

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에서 연일 코로나19 확진자가 최대치를 갱신하면서 광주시가 2주간 ‘특별방역대책’을 시행한다.

이용섭 광주광역시장과 장휘국 광주시교육감은 10일 비대면 온라인 브리핑을 통해 코로나19 민관공동대책위원회 회의 결과를 발표했다.

고위험시설 및 감염 취약계층에 대한 감염 확산 차단을 위해 11일부터 24일까지 2주간 특별방역대책을 시행키로 했다.

먼저 요양병원과 요양시설, 정신의료기관과 정신요양·재활시설 종사자들은 PCR 진단검사를 현재 주 2회에서 내일부터 주 3회로 확대 시행한다.

양로시설, 장애인거주시설, 노숙인시설, 한방병원, 재활병원은 PCR 진단검사를 기존 주 1회에서 주 2회로 확대한다.

요양병원 및 시설, 정신의료기관 등에 대해서는 현재처럼 대면 면회를 전면 금지하며 시설 종사자들은 출·퇴근 외에 다중이용시설 방문 금지 행정명령이 내려진다.

이와 함께 어린이집·유치원·지역아동센터·다함께돌봄센터의 종사자, 그리고 방학 중 돌봄·방과후수업을 운영하는 학교의 종사자들은 PCR 진단검사를 주 1회 의무적으로 시행해야 한다.

학원과 독서실, 스터디카페 등 10대 청소년들이 주로 이용하는 다중이용시설 종사자 중 백신 미접종자들은 주 1회 PCR 진단검사가 의무화 된다.

광주시와 시교육청은 관계기관과 함께 감염 취약시설 전반에 대해 방역점검을 한층 강화하고, 방역수칙 위반사항에 대해서는 감염병 관련 법률에 따라 엄격히 책임을 묻고 조치할 방침이다.

한편 광주지역에서는 전날 133명이 확진 판정을 받으면서 하루 최다 확진자를 기록했지만 이날 오후 4시 기준 156명의 새로운 확진자가 나오면서 다시 최다 확진을 기록하고 있다.

