[아시아경제 온라인이슈팀] 유명 인플루언서이자 유튜버인 프리지아(본명 송지아)가 파격적인 패션을 선보였다.

9일 프리지아는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 프리지아는 코르셋 상의와 털이 돋보이는 패션으로 고혹적인 모습을 자랑했다.

프리지아는 최근 넷플릭스 시리즈 '솔로지옥'에 출연해 큰 인기를 끌었다.

