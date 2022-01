HUG, 지난해 4275억 채권 회수…공사 전환 후 최대 실적

주택도시보증공사(HUG)가 지난해 악성 다주택 채무자로부터 649억원을 회수하는 등 공사 전환 이후 최대 실적을 달성했다.

HUG는 지난해 총 4275억원의 채권을 회수했다고 10일 밝혔다.

HUG는 전세보증금반환보증 채권이 급증함에 따라 지난해 전담팀을 신설해 채무자별 특성을 고려한 채권관리를 추진해왔다.

주택 수백여채를 '갭투기'한 악성 다주택 채무자로부터 총 649억원을 회수했다. 이는 2020년 164억원에 비해 4배 정도 실적이 향상된 것이다.

HUG는 지난해 수요자 맞춤형 매각전략을 수립하는 등 적극적인 홍보를 통해 완주 이서 공동주택과 사천 흥한 에르가 2차 환급사업장을 성공적으로 매각했다.

매입 수요가 높은 인근 지역 건설업체를 대상으로 홍보를 실시하고, 매수인의 부담을 덜어내기 위해 유치권 등 법적 리스크를 제거한 결과 약 916억원을 회수하는 성과를 거뒀다.

권형택 HUG 사장은 "HUG는 최근 급증하는 개인보증 채권의 회수를 위한 혁신적 방안을 마련해 재정건전성을 강화하는 동시에 채무자의 재기지원에도 힘쓰겠다"고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr