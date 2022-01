[아시아경제 이민지 기자] 아나패스 아나패스 123860 | 코스닥 증권정보 현재가 26,800 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 42,917 전일가 26,750 2022.01.10 15:14 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close 는 관계기업인 지시티리써치에 채무금액에 대해 101억2000만원 규모로 정기예금을 담보로 제공한다고 10일 공시했다.

