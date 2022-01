[아시아경제 이민지 기자] 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 500 등락률 +0.45% 거래량 246,943 전일가 112,000 2022.01.10 11:15 장중(20분지연) 관련기사 "조선株, 수주 확대…1분기 주가 상승 전망"[CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다[종목속으로] 현대중공업에 부는 수주 '훈풍' close 은 8397억원 규모로 유럽 소재 선사와 컨테이너선 4척 수주 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 지난 2020년 매출액 대비 10.1%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr