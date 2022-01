코로나 현실에 ‘과밀’ 안돼 … 부산교육청, 올해 1043억원 투입 28명 초과 학급 줄인다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 초·중·고등학교 과밀학급을 2026년까지 집중적으로 해소해나간다.

현재 부산지역에서 교육부의 과밀학급 기준인 학급당 학생 수 28명을 초과하는 과밀학급은 명지·정관 신도시와 동래, 해운대 등 일부 지역을 중심으로 115개교 1662학급이다.

부산시교육청은 115개교 중 35개교 425학급의 경우 인근 학교로 분산배치하면 학생 수 자연 감소에 따라 과밀 해소가 가능할 것으로 보고 있다.

나머지 80개교 1237학급에 대한 과밀해소는 종합계획을 마련해 단계적으로 시행하기로 했다.

계획에 따르면 2026년까지 지역별로 필요한 시기에 학급증설 수요를 반영해 71개교 1062학급의 과밀학급을 교실 재배치, 교사 증축, 모듈러교실 설치, 학교설립 등 학교별 최적화된 방안으로 해소할 계획이다.

명지, 정관과 도심지 일부 재개발·재건축 지역에 있는 9개교 175학급에 대해선 학교 신설과 통학구 조정으로 해소해 나갈 예정이다.

올해는 예산 1043억원을 들여 초·중·고 30개교 167학급에 대한 과밀학급 해소에 적극 나선다.

2022년 구체적 해소 방안은 교실 재배치 18개교 35실, 교사 증축 1개교 12실, 모듈러교실 설치 9개교 59실, 학교설립 2개교 61실 등이다.

설립 학교는 동래구 온샘초등학교와 강서구 오션중학교로 오는 3월 개교한다.

2023년에는 명지5초등학교를 설립하고 2026년도까지 택지, 공동주택개발과 연계해 교육부 중앙투자심사를 거쳐 강서구·기장군·해운대지역에 학교 7개교 설립을 추진할 예정이다.

부산시교육청은 과밀학급 해소로 코로나19 상황에 능동적으로 대처하고 미래 교육으로 4차 산업혁명 시대에 필요한 창의·융합형 인재를 양성할 계획이다.

김석준 교육감은 “학생 수 변동 추이, 공동주택 개발계획에 따라 개별학교에 대해 구체적인 과밀해소 방안을 추진해 나갈 것이며 모든 학생이 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

부산지역 초·중·고의 과밀학급 비율은 2021년 기준 14.4%로 전국 과밀학급 비율인 23.2%에 비해 낮은 편이다.

부산시는 낮은 과밀학급 비율과 학령인구 급감 추세를 보이고 있는데도 강서, 기장 등 특정 지역에 학생 수 쏠림 현상이 지속되면서 과밀학교가 늘어나고 있다.

