조선호텔앤리조트, '2022 조선호텔 설 선물세트' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 '2022 설 선물세트'를 오는 29일까지 선보인다고 10일 밝혔다. 배송은 오는 18일부터 29일까지 진행되며 신선 식품은 수도권 지역에 한해 호텔 직원이 직접 배송한다.

20만원대부터 150만원대까지 다양한 한우세트를 선보인다. '명품 한우 VIP 세트'는 1++ 등급 한우 중에서도 소량 생산되는 가장 높은 마블링 스코어 'No.9'의 최고급 부위를 세트로 구성했다. 안심과 등심, 채끝, 생갈비, 살치살, 꽃등심살과 안창, 토시, 치마, 제비로 구성된 미각한우로 구성된 1호와, 생갈비와 불고기, 양지국거리 등으로 구성된 2호가 있다.

등심, 불고기, 국거리 등 1+ 등급 한우로 구성한 '한우 특선 세트'는 원하는 옵션에 따라 선택할 수 있다. 지난해 추석 약 800세트가 판매되며 인기를 끌었던 '청정 목장 한우&트러플 시즈닝 세트'도 함께 선보인다.

수산 제품과 과일, 견과 등 고메, 웰빙 세트도 다양한 가격대로 만날 수 있다. 3년 묵은 천일염으로 섶간하고 참조기 선별부터 까다롭게 관리해 한정 수량만 판매하는 '법성포 전통 재래 참굴비', 제주 연근해의 청정 해역에서 한 마리씩 주낙으로 낚아 은빛이 살아 있는 '제주 진 은갈치', '제주 선 건옥돔' 등을 선보인다. 완도에서 수확한 전복 중 살이 풍부하고 크기와 모양이 우수한 최상급만을 선별한 '전복장'은 조선호텔 셰프의 레시피로 만들었다.

조선호텔의 대표 상품 중 하나인 '조선호텔 김치 세트'도 겉절이, 파김치, 깍두기, 갈치 석박지 등 원하는 김치의 구성대로 구매할 수 있도록 타이니 세트, 스타 세트, 트리니티 세트 중 선택할 수 있다. 이외에도 프리미엄 과일 혼합 세트, 한우 수제 육포, 견과 세트, 조선호텔 소믈리에가 추천하는 '소믈리에 와인 세트 7종' 등도 마련했다. 호텔에서 경험한 편안한 휴식과 숙면을 집에서도 느낄 수 있도록 침구 세트, 배스로브 등 다양한 리빙 제품도 준비했다.

선물 세트는 신세계백화점 본점을 비롯한 강남점, 경기점, 타임스퀘어점, 스타필드 하남점에서 오프라인으로 구매할 수 있으며, 온라인에서는 네이버 스마트스토어 '더 조선호텔', SSG닷컴 등에서 구매할 수 있다.

배송은 신선 식품의 경우 수도권 지역에 한해 호텔 직원이 직접 배송하며 상온 식품, 침구류는 택배로 배송된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr