[아시아경제 문혜원 기자]도미노피자는 신규, 휴면 회원을 대상으로 로그인 시 온라인 셀렉트샵 29CM 할인 쿠폰을 제공하는 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

이날부터 다음 달 3일까지 신규 회원과 최근 1개월(지난 12월 10일부터 1월 10일)간 로그인 이력이 없는 회원을 대상으로 로그인 시 선착순으로 온라인 셀렉트샵 29CM의 20% 할인 쿠폰을 제공한다.

한편 29CM는 2030세대가 주로 사용하는 쇼핑 플랫폼으로 엄선한 브랜드와 상품을 특유의 스토리텔링으로 고객에게 소개하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr