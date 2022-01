[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 새해를 맞아 카카오프렌즈의 인기 캐릭터인 ‘춘식이’를 활용한 쿠션 굿즈를 한정 출시한다고 10일 밝혔다.

굿즈는 임인년 ‘검은 호랑이의 해’를 맞아 인기 캐릭터 ‘춘식이’가 호랑이 탈을 쓴 모습을 입체적으로 구현한 쿠션으로, 최근 출시된 ‘라이언 복돌이 케이크’의 출시를 기념해 ‘춘식이’의 친구이자 주인인 ‘라이언’ 캐릭터를 응원하러 나왔다는 재미있는 스토리를 담았다.

파리바게뜨는 오는 13일까지 카카오프렌즈 제품 포함 2만원 이상 구매 시 춘식이 어흥쿠션을 9900원에 구매할 수 있는 사전예약 판매를 시작한다. 사전 예약은 선착순 판매로 준비 물량 소진 시 조기 종료된다.

현장 판매는 사전예약 기간 이후 이달 18일부터 소진 시까지 매장에서 진행될 예정이다.

