CGV는 설 연휴 즈음 '장민호 드라마 최종회'를 개봉한다고 10일 전했다. 가수 장민호의 첫 단독 콘서트 투어 '드라마' 공연 실황과 비하인드 영상, 인터뷰 등을 담은 콘서트 영화다. 다양한 장르로 꾸민 스물한 곡의 무대와 걸그룹 메들리 등 화려한 퍼포먼스를 감상할 수 있다. CGV 아이스콘에서 제작했다. 관계자는 "긴 무명생활을 청산하고 첫 단독 콘서트를 선보이는 벅찬 감동의 순간을 조명한다"며 "당시 열기와 감동을 다시 느낄 수 있다"고 했다.

