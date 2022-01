스타벅스, 10일 일회용컵 없는 날 캠페인 전개

[아시아경제 임혜선 기자] 스타벅스 코리아가 자원순환사회연대와 함께 10일 일회용컵 없는 날 캠페인을 전개한다고 밝혔다.

스타벅스는 이날 하루 동안 전 매장에서 개인컵을 이용해 개인컵 할인 혹은 에코별 적립 혜택을 받은 스타벅스 리워드 회원들 중 추첨을 통해 톨 사이즈 무료음료 쿠폰 2매를 증정한다.

스타벅스 코리아 개점 23주년의 의미인 23에 일(1)회용컵 없는(0) 날을 상징하는 숫자 10을 곱해 총 230명의 고객을 추첨할 예정이다. 고객이 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 개인컵 혜택을 적용 받으면 행사에 자동으로 응모된다.

아울러 다회용컵 이용으로 친환경 일상을 실천한 고객을 대상으로 선물도 증정한다. 지난해 2188만건에 이르는 다회용컵 이용 건수 중 에코별 적립 건수가 가장 많은 고객 1명에게 1년 간 스타벅스에서 톨 사이즈 무료 음료를 즐길 수 있는 1년 무료음료 쿠폰을 제공한다. 이어 에코별 적립이 많은 22명에게는 1달 무료음료 쿠폰을, 220명에게 무료음료 쿠폰 2장씩 제공할 예정이다.

스타벅스는 지난 2018년부터 매월 10일을 일(1)회용컵 없는(0) 날로 정해서 일회용컵 대신 다회용컵 사용을 권장하는 다양한 친환경 캠페인을 전개해 오고 있다. 지난해에는 서울, 부산, 제주, 경주, 대구, 광주, 강원 지역 등 매월 다양한 지역에서 온라인과 오프라인 참여 캠페인을 전개했다. 이를 통해 1만 1000명이 넘는 고객이 캠페인에 참여한 바 있다.

