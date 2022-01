이번달 전국서 3만6000여 가구 분양

지난해 분양예정단지 중 일부 올해 1월로 연기

[아시아경제 김민영 기자] 올해 1월 분양물량은 3만6000여 가구로 전년 동월과 비교해 크게 증가할 전망이다.

10일 직방에 따르면 45개 단지, 총 가구수 3만6161가구 중 3만769가구가 일반분양을 준비하고 있다. 지난해 동월 물량과 비교해 총 가구수는 2만3633가구(189%), 일반분양은 1만9375가구(170%)가 분양할 전망이다.

다음달부터 본격적으로 1분기 사전청약 입주자 모집이 시작되는만큼 3월 분양대전을 피해 1월에 분양하려는 단지들이 늘어난 것으로 보인다. 지난해 하반기 예정돼 있던 물량 중 2만3000여가구가 올해 1월로 분양이 연기된 것도 이번달 분양 물량이 늘어난 배경이다.

수도권에서 연기된 주요 단지는 재개발, 재건축 사업장과 1000가구 이상 대규모 신규분양 단지다. 직방 관계자는 "분양가 산정으로 공급일정을 연기하던 정비사업 건설사들이 1월부터 공급을 재개할 것으로 보인다"며 "다만 3월 대선을 앞두고 정비사업 규제 완화를 기대하는 상황이어서 예정대로 공급을 진행할지는 미지수"라고 설명했다.

1월 전국에서 공급하는 3만6161가구 중 1만7873가구가 수도권에서 분양을 준비중이다. 경기도가 1만1693가구로 가장 많은 공급이 계획돼 있다. 지방에서는 1만8288가구의 분양이 계획돼 있으며 경상북도가 4015가구로 가장 많은 공급이 이루어질 전망이다.

서울시에서는 6개 단지, 2661가구가 분양을 준비하고 있다. 정비사업을 통한 분양이 집중돼 있으며 국내 최초 리모델링을 통한 일반분양도 공급될 예정이다.

