"카자흐스탄 전 대통령, 안보회의 의장 자발적 이양"

[아시아경제 이동우 기자] 대규모 시위 사태가 벌어지고 있는 카자흐스탄의 실권자로 알려진 누르술탄 나자르바예프 전 대통령이 국가안보회의 의장직을 그만 둔 뒤 현 대통령에게 자리를 이양했다고 나자르바예프 전 대통령의 대변인이 9일(현지시간) 밝혔다.

러시아 스푸트니크 통신에 따르면 아이도스 유키베이 대변인은 "현재 상황이 매우 엄중하기 때문에 나자르바예프 전 대통령은 국가안보회의 의장직을 카심-조마르트 토카예프 현 카자흐스탄 대통령에게 넘겨주기로 직접 결정했다"고 설명했다.

토카예프 대통령은 앞서 지난 5일 내각 총사퇴안을 수리하면서, 나자르바예프 전 대통령을 국가안보회의(NSC) 의장직에서 해임하고 직접 의장을 맡는다고 밝힌 바 있다.

유키베이는 또 나자르바예프 전 대통령이 현재 카자흐스탄 수도인 누르술탄에 있다며 세간에 떠도는 그의 해외 도피설을 부인했다.

올해 82세인 나자르바예프 전 대통령은 구소련 시절인 1989년 카자흐스탄 공산당 최고통치자인 제1서기(서기장)직에 올랐고, 1991년 구소련 붕괴 이후부터 2019년 자진 사임할 때까지 근 30년간 대통령을 지냈다. 그는 대통령 자리에 물러난 뒤에도 국가안보회의 의장직을 유지하고 '국부'(國父) 지위를 누리면서 '상왕 정치'를 해왔다.

앞서 카자흐스탄에선 지난 2일 연료값 급등에 불만을 품은 서부지역 주민들이 길거리로 쏟아져 나와 항의 시위를 벌였고, 뒤이어 이 시위는 대규모의 전국적 반정부 시위로 번졌다.

