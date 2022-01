윤석열에 이어 나경원도 멸치·콩 담으며 "멸공! 자유!"

[아시아경제 권서영 기자] 각종 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 정용진 신세계그룹 부회장의 이른바 '멸공' 발언이 화제를 일으킨 가운데 나경원 전 국민의힘 의원도 유행에 편승했다.

8일 나 전 의원은 자신의 페이스북에 장을 보는 듯한 사진을 여러 장 올리며 "오늘 저녁 마트에서, 멸치, 약콩, 자유시간, 그리고 야식거리 국물떡볶이까지"라고 덧붙였다. 사진 속에는 나 전 의원이 멸치와 약콩, 초코바 '자유시간' 등을 구매하는 모습이 담겼다.

이어 나 전 의원은 "'공산당이 싫어요'가 논란이 되는 나라는 공산주의 국가밖에 없을 것"이라며 "멸공", "자유"라고 적었다. 이러한 내용은 앞서 정 부회장이 자신의 SNS에 숙취해소제 사진과 함께 "끝까지 살아남을 테다. 멸공"이라는 해시태그(#)가 담긴 글을 올린 데에서 불거진 각종 논란을 의식한 것으로 해석된다.

앞서 같은 날 윤석열 국민의힘 대선후보 역시 자신의 SNS에 "달걀", "파", "멸치", "콩" 등의 해시태그와 함께 서울시 동작구 사당동의 대형마트를 방문해 장을 보는 모습이 담긴 사진을 올린 바 있다. 그는 예술의전당에서 기자들과 만나 '(해당 게시글이) 정 부회장과 연관이 있느냐'는 질문에 웃으며 "집에서 가까운 곳이고 오랜만에 오전 일정이 없었다. 강아지들 간식이 떨어졌고 이것저것 사서 먹으려고 다녀왔다"고 답했다.

또 국민의힘 이재명비리국민검증특위 위원장인 김진태 전 의원 역시 이날 페이스북에 "정 부회장이 '멸공'이라고 했다고 시끄러운 모양"이라며 "윤 후보는 마트에서 달걀, 파, 멸치, 콩을 구입했다. 문파멸공"이라고 썼다. 김연주 국민의힘 상근부대변인은 같은 날 저녁 인근 대형마트에서 달걀과 파, 멸치, 콩을 구입하는 모습의 영상을 올리며 "주말엔 달파멸콩"이라고 썼다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr