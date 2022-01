이한열 열사母 배은심 여사 별세… 대선주자들 애도 물결 "민주주의 잇겠다"

이재명 "민주주의와 인권의 가치 지켜가겠다"

윤석열 "민주주의 회복과 발전으로 보답"

안철수 "이한열의 어머님에서 우리의 어머님으로"

심상정 측 "힘없는 사람들의 권리 지키겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 고(故) 이한열 열사의 어머니 배은심 여사가 9일 별세한 가운데 여야 대선주자들이 일제히 애도를 표했다.

이재명 더불어민주당 대선후보는 이날 페이스북으로 "6월과 민주주의의 어머님, 배 여사님의 영면을 기원한다"며 "1987년 6월 이 열사가 산화한 이후 어머님께서는 무려 34년 동안 오로지 이 나라 민주주의를 위해 노력해오셨다"고 고인을 추모했다.

그는 "어머님께서는 숱한 불면의 밤을 수면제를 쪼개어 드실지언정 전국민족민주열사유가족협의회의 일이라면 전국을 다니셨다"며 "이 열사 추모식과 6월 항쟁 기념식이 찾아오면 참석자 한분 한분에게 '고맙다'고 말씀해주셨다"고 말했다. 그러면서 "어머님의 뜻을 가슴 속에 깊이, 단단히 새기겠다. 민주주의와 인권의 가치를 반드시 지켜가겠다"고 다짐했다.

윤석열 국민의힘 대선후보도 페이스북을 통해 추모의 메시지를 남겼다. 윤 후보는 "고인의 명복을 빌며 유가족 분들과 이한열기념사업회 여러분께 깊은 위로를 전한다"며 "6월 민주항쟁의 도화선이 되신 이 열사의 어머니, 배 여사께서는 아들의 뜻을 이어받아 지난 35년간 민주화와 인권을 위해 누구보다 헌신해오셨다"고 말했다.

그는 "'다시는 민주주의를 위해 삶을 희생하고 고통받는 가족들이 생기지 않는 나라가 됐으면 한다'는 이 열사와 배 여사님의 그 뜻, 이제 저희가 이어가겠다"며 "민주주의 회복과 발전으로 보답하겠다"고 전했다.

안철수 국민의당 대선후보도 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라며 "'이한열의 어머님'에서 '우리의 어머님'으로 '더 큰 자녀사랑'을 실천하셨다"고 말했다.

그는 광주에 방문할 때마다 배 여사를 찾아갔다면서 "제가 어머님께 "힘드실 텐데 몸을 챙기시라"고 여쭈면, "가족답게, 어머니답게 살기 위해서 그런 것"이라고 말씀했다"고 했다. 또 배 여사가 자신에게 "'우리나라가 좀 더 밝은 나라가 될 수 있도록 노력해달라'는 당부의 말씀도 아끼지 않았다"고 전했다.

안 후보 역시 "어머님의 뜻을 잊지 않고 깊이 새기면서 살겠다"며 "하늘나라에서 사랑하는 아드님과 함께 영원한 평화와 안식을 누리소서"라고 말했다.

심상정 정의당 대선후보 측 이동영 선거대책위원회 선임대변인은 이날 논평을 통해 "정의당은 고인의 삶을 추모하며 우리 사회의 힘없고 가진 것 없는 사람들의 권리를 지키고, 민주주의와 인권을 향한 발걸음을 계속 이어나가겠다"며 "'6월의 어머니' 배 여사의 영면을 기원한다"고 밝혔다.

한편 이날 광주시민단체 등에 따르면 배 여사는 오전 조선대병원에서 별세했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr