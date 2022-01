삼성생명, 100세 인생 돕는다…건강자산 업 캠페인

100세 인생에 필수적인 건강자산 준비 위해 연중 캠페인 실시

[아시아경제 기하영 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 65,800 전일대비 400 등락률 +0.61% 거래량 273,976 전일가 65,400 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀(종합)저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀삼성·한화 등 금융집단 자본적정성 악화…"충격 흡수 능력 ↓"(종합) close 이 10일부터 인생에 반드시 필요한 건강자산의 중요성을 알리는 '건강자산 업 캠페인'을 전개한다고 9일 밝혔다.

건강자산이란 오늘을 케어하고 내일을 준비하는 필수자산으로 '튼튼한 신체, 든든한 보장, 탄탄한 노후 준비'를 의미한다. 앞서 전영묵 삼성생명 사장은 올해 신년사를 통해 기존의 보장자산을 넘어 노후 금융자산과 일상적인 건강관리까지 아우르는 건강자산 프로젝트를 추진하겠다고 밝힌 바 있다.

이 캠페인은 ▲바른습관 형성을 통한 건강 관리 ▲예기치 못한 질병이나 사망에 대비하기 위한 보장 준비 ▲노후에도 안정된 생활을 이어갈 수 있는 노후 자산 준비가 균형있게 이루어져야 한다는 점을 강조한다.

삼성생명은 이 캠페인을 통해 질병 예방부터 사후케어까지 가능하도록 보험의 영역을 넓힐 계획이다. 온 국민에게 건강자산의 중요성을 전달하고 고객의 삶 전반에 걸쳐 최고의 상품과 솔루션을 제공하는 진정한 인생금융파트너로 거듭나겠다는 의지다.

고객 참여 이벤트도 진행한다. 오는 10일부터 31일까지 삼성생명 홈페이지를 통해 진행되며, 퀴즈 참여 고객 중 추첨을 통해 2022명에게 음료 모바일 쿠폰을 제공한다.

이 밖에도 1분기 내 건강자산의 준비도를 파악할 수 있는 '건강자산 지수 진단 툴'을 선보이고, 건강관리 애플리케시션(앱)을 연계한 다양한 건강챌린지 이벤트와 생활 습관을 체크해볼 수 있는 자가 테스트 등을 제공할 예정이다.

삼성생명 관계자는 "개인·기업·사회의 가치를 연결해 '건강하고 행복한 대한민국'이라는 삼성생명의 다짐을 실현하는 것이 캠페인의 최종 목표"라며 "유병장수 노후빈곤의 불안이 다가오는 시대에 온 국민이 건강자산의 중요성을 깨닫고 준비할 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 말했다.

