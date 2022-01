이재명 "생활용품 부품 판매기간·전자제품 수리권 확대"

43번째 소확행 공약

"생활에서부터 탄소저감 노력"

[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 생활용품의 소모성 부품 보유 및 판매 기간을 늘리고 전자제품의 소비자 수리권을 확대하겠다는 공약을 제시했다.

이 후보는 9일 페이스북을 통해 43번째 소확행 공약으로 "생활용품, 고쳐서 더 오래 쓸 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

그는 주요 생활용품의 소모성 부품 보유 및 판매 기간을 현행보다 늘리거나 새로 도입하겠다고 말했다. 이 후보는 "정부는 기업이 효율적인 부품 보유와 수리 편의를 위한 제품 규격화에 나설 수 있도록 필요한 지원을 뒷받침하겠다"고 설명했다.

또 전자제품, 가전제품의 소비자 수리권을 확대하겠다고 제시했다. 그는 "수리용 부품 보유 의무 및 보유 기간을 확대하고, 수리 매뉴얼 보급 등으로 편리하게 고쳐 쓸 수 있게 하겠다"며 "국회에 제출된 관련 법안도 조속히 통과되도록 하겠다"고 말했다. 이어 "소비자 수리권이 확대되면 수리·서비스 시장도 커져 새로운 중소기업, 소상공인의 참여도 더욱 활성화될 것"이라고 했다.

이 후보는 "텀블러의 고무 패킹 등 부품을 따로 구할 수 없어 텀블러를 통째로 버린 경험이 있나"며 "일회용 쓰레기를 줄이고자 시도한 변화지만 더 많은 새로운 쓰레기를 양산하는 셈"이라고 말했다. 또 "휴대폰 같은 IT(정보통신) 제품은 고장 나면 제법 비용을 들여 공인 또는 사설서비스센터를 통해 수리해야만 한다"고 덧붙였다.

그는 "우리 생활에서부터 탄소저감 노력을 기울일 때"라며 "이재명 정부가 돕겠다"고 강조했다.

