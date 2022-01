어업인 수산정책보험 가입시 지자체 보조금도 즉시 지원

해수부, '지방비 일괄 지원시스템' 구축

[세종=아시아경제 권해영 기자] 올해부터 수산정책보험에 가입하는 어업인이 보험료를 납부할 때는 국비 뿐 아니라 지방비도 바로 지원받을 수 있게 된다.

해양수산부는 이 같은 내용을 골자로 '지방비 일괄 지원시스템'을 구축했다고 9일 밝혔다.

해수부는 재해로부터 어업인을 보호하고 어가 경영안정을 도모하기 위해 어선원 및 어선 재해보상보험, 양식수산물재해보험, 어업인안전보험 등 수산정책보험을 운영하고 있다. 어업인 부담 경감의 일환으로 국가와 지자체에서 보험료 일부를 지원하는데 보험료 납부 즉시 지급되는 국가 지원금과 달리 지자체 지원금은 먼저 납부한 후 연말에 환급받는 시스템이라 어업인들의 불편함이 있었다.

이에 따라 해수부는 지난해 12월 적극행정의 일환으로 '지방비 일괄 지원시스템'을 구축하고, 올해 가입하는 어업인들부터 보험료 납부 즉시 지자체 지원금을 받을 수 있도록 했다.

이종호 해수부 소득복지과장은 "국가와 지자체 지원금이 동시에 지급돼 현장 어업인들이 더 편리하게 보험에 가입할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로 지자체와의 지속적인 정보공유와 협력을 통해 어업인들에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

