박상욱 제27대 제주해양경찰서장 취임

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 박상욱 제27대 제주해양경찰서장이 7일 취임했다.

박상욱 신임 서장은 코로나 상황을 감안해 취임 행사 없이 상황실에서 해양 치안 상황 브리핑을 듣고 제주 인근 해역을 경비 중인 3000t급 경비함정과 영상통화를 하며 빈틈없는 해양 치안 업무에 고생하는 직원들을 격려했다.

지난 1999년 간부 후보 47기로 해양경찰에 입문한 박 서장은 경남 창녕군 출신으로 한국해양대학교를 졸업했으며 부산해양경찰서, 해양경찰청 장비관리과장, 중부지방해양경찰청 정보외사과장 등 주요 보직을 역임했다.

박상욱 서장은 “강한 현장 친화력과 맡은 일에 최선을 다하는 프로정신을 바탕으로 해양주권과 국민 권익 수호를 위해 함께 노력하자”며 “소통과 화합을 통해 안전하고 깨끗한 바다 만들기에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 전임 조윤만 제주해양경찰서장은 해양경찰청 국제협력과장으로 자리를 옮겼다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr