LG전자는 7일 지난해 연간 매출액이 74조7219억원, 영업이익이 3조8677억원을 올렸다고 공시했다.

같은 기간 매출액은 전년 대비 28.7% 증가했지만 영업이익은 1% 감소한 수치다.

