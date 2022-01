"부스터샷 맞은 형수, 2시간 만에 사망…인과성 인정 안돼" 靑 청원

"며칠도 아니고 접종하자마자 사망한 사례 있나"

"고인 죽음 억울하지 않게 국가가 도와달라" 호소

[아시아경제 임주형 기자] 미국 제약사 화이자의 코로나19 백신 3차 접종(부스터샷)을 한 가족이 백신을 맞은 뒤 2시간여 만에 사망했다는 유족 측의 주장이 제기됐다.

6일 청와대 국민청원 게시판에는 '3차 부스터샷으로 가족을 잃었습니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다. 청원인은 "형수가 3차 백신 접종한 당일 사망했다"며 "국가를 믿고 한 판단이었지만 10살 조카는 어머니를 잃었고, 형은 46세 나이에 홀아비가 됐다"고 말했다.

청원인에 따르면 그의 형수인 A씨는 지난달 29일 오전 11시께 부스터샷을 접종한 뒤 귀가했다. 이후 오후 2시께 A씨의 아들은 A씨를 흔들어 깨웠으나 아무 반응을 보이지 않았고, 즉각 병원으로 이송된 A씨는 사망 판정을 받았다.

청원인은 A씨가 기저질환 없는 건강한 사람이었다고 주장했다. 그는 "담당 수사관이나 병원 측은 형수가 백신 접종 후 1~2시간 이내에 사망한 것으로 추정한다"라며 "형수는 기저질환도 없었고 전업주부로서 어린 아들이 있어 건강 관리에 무척 신경을 썼던 편"이라고 말했다.

이어 "부검 결과 뇌출혈로 인한 사망이었다. 역시나 백신 접종 인과성이 인정되지 않는다고 했다"라며 "가족을 잃은 입장에서 너무 원통하고 분하다. 가족 모두 정부 정책에 동의해 적극적으로 백신을 맞고 주변에도 권유했지만, 정작 가족을 잃고 나니 원망하게 되더라"라고 토로했다.

그러면서 "홀아비가 된 형이 출근해서 아내를 잃은 슬픔에 일이 손에 잡힐까 걱정된다"라며 "조카는 아빠가 퇴근할 때까지 혼자 있어야 하고, 부모님께서는 조카를 돌봐주시려 하지만 거리도 있고 무릎도 불편한 상황이라 매우 안 좋다"라고 유족 측의 상황을 전했다.

청원인은 "백신 접종 후 며칠도 아니고 접종하자마자 사망한 사례는 뉴스로도 못 본 것 같다"며 "이런 사례를 국가에서 (부작용) 인정해주지 않으면 어떻게 국가를 믿고 백신을 접종하나. 누구를 원망하고 누구에게 위로 받아야 하나"라고 분통을 터뜨렸다.

그는 "백신을 안 맞았다면 형수는 살아서 같이 새해를 맞이하고 설날을 보냈을 사람"이라며 "고인의 죽음이 억울하지 않게 국가가 도와주고, 국가를 믿은 국민을 배반하지 말아달라"고 거듭 호소했다.

한편 코로나19 예방접종대응추진단 자료에 따르면, 이날 기준 백신 접종 후 이상반응 의심 사례는 41만8747건을 기록했다. 이 가운데 근육통, 두통 등 일반 이상반응은 96%(40만322건), 중대한 이상반응은 3.7%(1만5525건)이었다.

예방접종은 이날까지1·2차를 모두 합쳐 누적 1억385만964건 이뤄졌다. 이상반응 신고율은 총 0.40%로, 1차가 0.53%, 2차가 0.40%, 3차가 0.12%다. 이런 상황에 대해 추진단은 "3차 예방접종 후 이상반응 신고율은 1, 2차에 비해 낮은 수준"이라고 설명했다.

