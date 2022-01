[아시아경제 이정윤 기자] 카센터 주차장에 세워둔 외제 차량이 사라져 경찰이 수사에 착수했다.

7일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 전날 오후 9시 35분께 송파구 문정동의 한 카센터 주차장에서 중고 페라리 1대사 도난당했다는 신고를 접수했다.

딜러가 구매 예정자에게 차량을 인도하기 전 정비를 위해 카센터에 맡긴 뒤 해당 차량이 사라진 것으로 알려졌다.

경찰은 도난 차량 수배를 내리고 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

